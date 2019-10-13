Тюменские дачники приступили к зимним посадкам овощей

В октябре тюменские дачники начали садить зимние сорта овощей и зелени. Так, морковь и укроп любят процесс охлаждения семян, главное – чтобы не было слишком сыро.

Как рассказала дачница с сорокалетним стажем Людмила Петраченко, морковку, укроп и петрушку можно садить уже сейчас, когда перестанут идти дожди. Эти культуры спокойно зимуют. В осеннем посеве моркови есть свои плюсы и минусы. Преимуществами будут экономия времени весенней страды и ранние всходы моркови. Они появятся, как только станет тепло. Минус в том, что вместе с морковкой будут расти и сорняки.

Вегетационный период растения - больше 100 дней. Поэтому морковь, посеянная осенью, вырастет более крупной по сравнению с более молодыми собратьями. Чтобы получить хороший урожай, морковь советуют садить полосками, в один ряд.

"Растения действуют друг на друга. Они борются за место под солнцем и губят рядом сидящие. Относится это не только к сорнякам, но и к культурным растениям. Поэтому семена моркови нужно размещать на расстоянии 5-7 сантиметров друг от друга. Удобны в этом отношении гранулы. Семена на ленте не рекомендуют использовать на почвах с легкой структурой", - делится опытом Людмила Петраченко.

Бывалая дачница также отмечает, что прореживание моркови нарушает корневую систему других растений. В результате могут возникнуть уродливые плоды, пишет "Тюменская область сегодня".