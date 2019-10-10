Шестой кинофестиваль "Ноль плюс" надолго останется в сердцах тюменцев

Тысячи зрителей посещали кинопоказы и мероприятия шестого кинофестиваля "Ноль Плюс", который проходил в Тюменской области с 30 сентября по 6 октября. Официальные лица города и жители с радостью делились своим мнением относительно фестиваля в соцсетях и желали ему дальнейшего процветания.

"Мне кажется, кино – особый вид искусства, который обладает своим уникальным языком выразительности. Он позволяет нам познавать мир и самих себя – интересно и с пользой проводить свой досуг. Очень приятно, что кинофестиваль "Ноль плюс" проходит именно в нашем регионе. Мне хочется искренне поблагодарить всю команду Николая Данна, именно их слаженная работа позволяет нам уже шестой раз подряд знакомиться с произведениями творцов со всего мира", – выступила с речью директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

На своей личной странице Инстаграм Елена Майер добавила: "Доброе, светлое, смысловое кино для всех возрастов".

Глава города Тюмени Руслан Кухарук также присутствовал на фестивале и в разговорах с прессой, и в вступительной речи со сцены рассказывал, как ярко фестиваль сказывается на жизни нашего города.

"Вообще, этот год был необычным для данного мероприятия. И не только потому, что организаторы нашли друзей в лице правительства и администрации, а еще и потому, что фестиваль теперь вышел за рамки одной недели. Наверняка, многие помнят, что в День города работала целая площадка, посвященная кино", - поделился глава города.

Любовь к киноискусству на протяжении всей недели являлась связующим звеном между людьми абсолютно разного возраста. Счастливые глаза детей, внимательные взгляды на экран, приятное времяпровождение за просмотром работ режиссеров со всего мира – таким запомнилась тюменцам прошлая неделя.

Остались в восторге от мероприятий на ребята из детской пресс-службы фестиваля. Они активно освещали события – писали тексты, фотографировали и даже записывали видеоролики.

Школьница Карина поделилась своими впечатлениями: "Мероприятие было очень хорошо организовано: привлечены волонтеры, приятная обстановка, можно было даже поговорить с режиссером. Мне было очень интересно. Я отметила для себя кое-какие моменты. Фестиваль действительно стоит внимания, даже если вы не являетесь тонким ценителем кино. Каждый мог найти здесь для себя то, что вдохновит".

Мероприятие такого уровня и масштаба –высокое достижение для Тюменской области. И мы надеемся, что в будущем фестиваль будет лишь процветать и привлекать все большое количество участников.

Справка. Международный кинофестиваль "Ноль Плюс" организуется Фондом развития творчества "Жизнь и Дело", получившим консультативный статус ЭКОСОС ООН, Евразийской ассоциацией кинофестивалей при поддержке Администрации президента РФ, Фонда президентских грантов, Росмолодежи, Правительства Тюменской области, Департамента культуры Тюменской области, Общественной палаты Тюменской области, Администрации города Тюмени. Официальными партнерами события выступают Центр развития региональных кино и медиа "Медиаполис", рекламная группа "Ярко", дом рекламы "Клякса", Общероссийский профсоюз образования. Проект онлайн-кинотеатр zeroplus.tv, с которым организаторы фестиваля будут знакомить зрителей, реализуется в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".