В Тюменской области завершается сезон дорожных работ

Дорожные работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" завершены в шести районах Тюменской области: в Абатском, Викуловском, Ишимском, Казанском, Сладковском и Сорокинском. Всего отремонтировано более 58 км дорог, сообщили в Главном управлении строительства региона.

В Ишимском районе в рамках нацпроекта продолжается ремонт моста через р. Ишим на автомобильной дороге "Гагарино-Клепикова-Орловка". В Викуловском районе в рамках нацпроекта будет выполнено устройство освещения на автомобильной дороге "Подъезд к с. Викулово".

Всего в 2019 году запланирован ремонт на 34 объектах региональных дорог в агломерации (Тюмень + Тюменский район) протяженностью более 63 км и на 167 объектах региональных дорог вне ее, по всей Тюменской области, протяженностью 314 км.

Общая протяженность трасс, которые отремонтируют за 2019 год в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" тюменские строители составляет более 500 километров.