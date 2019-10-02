В Тюмени официально открылся кинофестиваль "Ноль плюс"

Фото: Дмитрий Сиялов

В Музейном комплексе им. И.Я. Словцова 1 октября было очень многолюдно – сотни тюменцев пришли на праздник церемонии открытия VI Международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль плюс".

На праздник кино пришли многие официальные лица города, члены жюри фестиваля, журналисты, учащиеся школ, родители с детьми. Им представилась возможность увидеть несколько короткометражек, насладиться исполнением гимна его создателями Мариной Ланда и Сергеем Васильевым, выступлением поп-хора "Соломинка" и номером от танцевального театра "Перспектива".

Первым приветственную речь произнес директор кинофестиваля Николай Данн.

"Сегодня у нас большой праздник кино. А праздник – это всегда результат большой работы. Шестой год был непростым для нас. Но именно в этот год мы раскрылись перед Тюменью и перед миром. Мы очень хотим, чтобы Тюмень стала не просто счастливым городом, а городом, в который люди приезжают со всего мира на кинофестиваль. Именно в эту атмосферу творчества и таланта. Это непросто, правда. Но мы сделаем все возможное, чтобы так и произошло", – вдохновил Николай Данн.

Глава города Тюмени Руслан Кухарук также обратился к собравшимся друзьям кинофестиваля со сцены: "Я рад приветствовать всех жителей города в этом зале. Уже в шестой раз мы собираемся, чтобы дать старт фестивалю. Вообще, этот год был необычным для данного мероприятия. И не только потому, что организаторы нашли друзей в лице правительства и администрации, а еще и потому, что фестиваль теперь вышел за рамки одной недели. Наверняка, многие помнят, что в День города работала целая площадка, посвященная кино", - поделился глава города.

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер также рассказала о значимости кинофестиваля для жителей города.

"Мне кажется, кино – особый вид искусства, который обладает своим уникальным языком выразительности. Он позволяет нам познавать мир и самих себя – интересно и с пользой проводить свой досуг. Очень приятно, что кинофестиваль "Ноль плюс" проходит именно в нашем регионе. Мне хочется искренне поблагодарить всю команду Николая Данна, именно их слаженная работа позволяет нам уже шестой раз подряд знакомиться с произведениями творцов со всего мира", – рассказала Елена Майер.

Международный кинофестиваль проходит в Тюмени с 30 сентября по 6 октября. За эти дни организаторы планируют показать 100 фильмов из 39 стран. Среди участников: Россия, Белоруссия, Чехия, Германия, Литва, Иран, Турция, Испания, США, Италия, Ирландия и многие другие. Детей и их родителей ждут на кинопоказах на трех площадках города: Тюменский драмтеатр, Дворец творчества и спорта "Пионер", молодежный театральный центр "Космос".

Также в рамках фестиваля состоятся мастер-классы, вечер корейской культуры и концерт Марины Ланда и Сергея Васильева.

Узнать точное расписание и все подробности можно в официальной группе кинофестиваля "Ноль плюс": https://vk.com/zeroplusfest

Международный кинофестиваль "Ноль Плюс" организуется Фондом развития творчества "Жизнь и Дело", получившим консультативный статус ЭКОСОС ООН, Евразийской ассоциацией кинофестивалей при поддержке Администрации президента РФ, Фонда президентских грантов, Росмолодежи, Правительства Тюменской области, Департамента культуры Тюменской области, Общественной палаты Тюменской области, Администрации города Тюмени.

Проект онлайн-кинотеатр zeroplus.tv, с которым организаторы фестиваля будут знакомить зрителей, реализуется в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".