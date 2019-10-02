На проблемы с подачей тепла и с капремонтом в прокуратуру пожаловались 70 тюменцев

16:30 02 октября 2019
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Фото: pixabay.com

Вчера в прокуратуре Тюменской области работал телефон горячей линии для приема жалоб о сбоях при начале отопительного периода и капремонте многоквартирных домов.

"Поступило 70 сообщений. В основном жители области жаловались на отсутствие тепла в квартирах либо отдельных комнатах, ненадлежащую работу управляющих компаний по наладке запущенной системы отопления. Ряд звонков был связан с неудовлетворительным качеством и медленными темпами капитального ремонта домов в преддверии зимы", — сообщили об итогах горячей линии в пресс-службе ведомства.

Прокурорские проверки начаты по 36 обращениям, по остальным запросам жителям региона были даны разъяснения.

Теги: горячая линия , капремонт , отопление , прокуратура
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