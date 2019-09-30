На фестивале "Ноль Плюс" тюменцам покажут 150 фильмов

Фото: Дарья Морозова

Сегодня в Тюмени в молодежном театральном центре "Космос" и во дворце творчества и спорта "Пионер" начались показы шестого международного кинофестиваля "Ноль Плюс".

Цель фестиваля — объединение детей, родителей, учителей за просмотром познавательного и приключенческого кино. Создатели фильмов стремятся не только заинтересовать зрителей новыми кинолентами, но и побудить их к осмысленному просмотру фильмов.

В этом году "Ноль Плюс" покажет 150 картин, 83 из них — конкурсные. Помимо российских кинофильмов в программе можно увидеть кино из 31 страны, половина из них — премьеры. На фестивале покажут художественные, документальные, игровые, анимационные, короткометражные и полнометражные картины. Все они подходят для семейного просмотра.

В этот четверг, 3 октября, пройдет уже традиционный форум по кинопедагогике. "Ноль плюс" активно пропагандирует использование фильмов в качестве инструмента образования.

С 30 сентября по 6 октября в рамках фестиваля пройдут твроческие встречи и мастер-классы от известных гостей и жюри. Среди них — урок по созданию кинопритч "Кино как инструмент духовно-нравственного воспитания" и трехдневный практикум для детско-юношеских вокальных коллективов Тюмени.

Вход на все кинопоказы свободный. Ознакомиться с программой фестиваля можно на сайте, а также в группе "Вконтакте".

Надежда Козьминых, пресс-центр фестиваля, детский медиа-холдинг "Академия радости"