О нарушениях при подаче тепла тюменцы могут сообщить на горячую линию прокуратуры

Сообщить о нарушениях при капремонте домов и сбоях при отоплении тюменцы могут в прокуратуру Тюменской области. Горячая линия будет работать завтра, 1 октября, с 10 до 13 часов.

Рассказать о нарушениях при капитальном ремонте многоквартирных домов и несвоевременном начале отопительного периода можно по телефону 8(3452) 27-04-44.

Вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований приняты меры реагирования.