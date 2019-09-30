О нарушениях при подаче тепла тюменцы могут сообщить на горячую линию прокуратуры

Сообщить о нарушениях при капремонте домов и сбоях при отоплении тюменцы могут в прокуратуру Тюменской области. Горячая линия будет работать завтра, 1 октября, с 10 до 13 часов.
Рассказать о нарушениях при капитальном ремонте многоквартирных домов и несвоевременном начале отопительного периода можно по телефону 8(3452) 27-04-44.
Вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований приняты меры реагирования.
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