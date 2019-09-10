"Атмос Синема" приглашает тюменцев на фестиваль фантастического кино Best Sci-Fi

Фестиваль фантастического кино Best Sci-Fi пройдет в тюменском кинотеатре "Атмос Синема". Специальный показ фестиваля состоится 11 сентября - на день раньше официальной премьеры в России.

Best Sci-Fi - самый крупный международный фестиваль фантастического короткометражного кино. В 2017-2019 годах "BEST SCI FI" проходил в более чем в ста городах в России, Швейцарии, США, Испании, Польше, Хорватии, Литве, Болгарии, Украине, Армении, Беларуси, Мексике, Парагвае и ЮАР и других странах.

Специальный показ фестиваля в Тюмени начнется в 20:00. "В рамках фестиваля фантастического кино вы увидите невероятные истории, которые могут стать реальностью в ближайшие десятилетия или даже годы", - отмечают организаторы проекта.

Фестиваль фантастического кино BEST SCI FI - Русский трейлер from Kinolife Distribution on Vimeo.

Фильмы демонстрируются на французском, итальянском и английском языках с русскими субтитрами.

После показа у каждого зрителя будет возможность проголосовать за понравившийся фильм. Автор лучшего фильма, по мнению зрителей, получит денежный приз в размере $1 000.

Города и локации фестиваля можно посмотреть здесь. Продажа билетов - на сайте и в кассах кинотеатра "Атмос Синема" (ТРЦ "Тюмень Сити Молл", улица Тимофея Чаркова, 60).



