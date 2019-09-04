Кванториум представил на технофестивале "Дорога в школу" работы своих учеников

Технофестиваль "#Дорогавшколу" состоялся в Тюмени в субботу, 31 августа, на Центральной площади. Детский технопарк "Кванториум" представил небольшую выставку авто- и авиамоделей и робототехнических комплексов, созданных юными тюменцами.

На входе в шатер детского технопарка стояла выполненная из фанеры модель легендарного автомобиля Bugatti Type 35 в натуральную величину. Маленькие участники фестиваля с удовольствием садились за руль автомобиля и фотографировались на память. На выставке были представлены разнообразные кордовые и радиоуправляемые автомобильные и авиамодельные работы юных тюменских конструкторов. Все экспонаты можно было потрогать, педагоги технопарка с удовольствием и большой охотой отвечали на любые вопросы гостей праздника.

Желающие могли в специальной программе-симуляторе взять под управление практически любой летательный аппарат, попробовать свои силы в управлении передвижными робототехническими комплексами.

Педагог "Автоквантума", одного из направлений детского технопарка Владимир Кипер рассказал, что у воспитанников Кванториума уже есть серьезные достижения. К примеру, в этом году в июле Константин Попов стал чемпионом Европы по моделям воздушного боя. Глеб Колесов стал двукратным бронзовым призером чемпионата Европы по судомодельному спорту в классе FSR. Ребята участвуют в различных олимпиадах по автомоделированию, первенствах России, есть призеры и победители эти соревнований. На Кубке РТК в Санкт-Петербурге Ярослав Марченко стал бронзовым призером. В ближайших планах – участие во Всероссийской кванториаде. К примеру, ребята подали заявку с проектом изготовления самодвижущейся тележки для использования на канатных дорогах. Соревнования пройдут в декабре, отметил педагог.

Технофестиваль "#Дорогавшколу" - праздник, посвященный техническим и экстремальным видам спорта, а также детской безопасности. Мероприятие организовано Тюменской Региональной Федерацией Автомобильного спорта и ГИБДД по Тюменской области.