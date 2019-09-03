В "Рощино" установили воздушный шар в честь Дмитрия Менделеева

Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Арт-объект в виде воздушного шара открыли на привокзальной площади тюменского аэропорта "Рощино" накануне, 2 сентября. Событие приурочили к празднованию 75-летия Тюменской области и посвятили выдающемуся уроженцу региона – великому русскому ученому Дмитрию Ивановичу Менделееву.

Напомним, что в этом году в рамках проекта "Великие имена России" тюменскому аэропорту было присвоено имя Дмитрия Менделеева. Всемирно известный ученый, автор периодической системы химических элементов родился 185 лет назад в Тобольске. Но увлекался он не только химией. Множество исследований и экспериментов он посвятил метеорологи и воздухоплаванию.

7 августа 1887 года Дмитрий Менделеев наблюдал солнечное затмение с воздушного шара "Русский", совершив этот полет по инициативе Русского технического общества. Этому событию и посвящен установленный Департаментом потребительского рынка и туризма арт-объект.

"В 1856 г. Менделеев защитил диссертацию "Об удельных объемах", за которую получил звание магистра химии. В ней он рассмотрел физические свойства газов. Работа сыграла важную роль в развитии воздухоплавания. Дмитрий Иванович разработал проект аэростата. 7 (19) августа 1887 г. Менделеев поднялся на шаре для наблюдения солнечного затмения", - об этом гласит надпись на табличке воздушного шара.

Все желающие жители и гости города могут зайти внутрь экспоната и сфотографироваться на фоне здания Терминала аэропорта "Рощино".