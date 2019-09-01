Для первоклассников Ишима подготовили бесплатные представления

Первоклассники Ишима смогут бесплатно увидеть детские спектакли. Постановки будут показывать в местных музеях.

В Арт-галерее состоится показ спектакля "Мальчик-звезда". Это история о том, как важно научиться любить и жертвовать собой ради близкого человека. Постановка рассказывает о маленьком мальчике с холодным сердцем, в котором не было ни капли жалости. Великолепные иллюстрации, живая музыка, художественное чтение и яркая актерская игра ждут юных зрителей.

В музее Ершова покажут кукольный спектакль "Кошкин дом", а в музее "Городская управа" - "Цветик-семицветик" по сказке В. Катаева. Последний представляет собой синтез трех направлений - художественное чтение, живая музыка и иллюстрации в режиме онлайн, которые художник создает прямо на глазах у зрителей, сообщает Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова.