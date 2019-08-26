Тюменец завоевал медаль первенства мира по плаванию

ГАУ ТО "Областная спортивная школа олимпийского резерва"

На проходящем в Будапеште первенстве мира по плаванию воспитанник тюменской Областной спортивной школы олимпийского резерва и ДЮСШ №1 города Тюмени Арсений Чивилев в составе мужской сборной России завоевал серебряную медаль.

Мужская команда России выиграла серебряные медали в кролевой эстафете 4×100 м, установив юношеский рекорд Европы и России с результатом 3.16,26 и уступив победителям — команде США — лишь 0,46 секунды. Помимо тюменца в сборную вошли Александр Щеголев, Егор Павлов и Андрей Минаков. Третье место с результатом 3.16,29 заняли итальянцы.

"После первенства Европы в Казани мы упорно тренировались и настраивались только на победу. Жаль, что не хватило совсем чуть-чуть, но мы улучшили свой собственный лучший результат более, чем на 2 секунды. И приобрели неоценимый опыт. Хочу сказать спасибо всем ребятам и тренерам. Продолжим работать над собой ради новых побед", — поделился впечатлениями Арсений Чивилев, воспитанник ГАУ ТО "ОСШОР" и МАУ ДО ДЮСШ №1.

Напомним, Арсений Чивилев — обладатель двух золотых и одной серебряной медали первенства Европы по плаванию, прошедшего в Казани в июле. Первенство мира по плаванию проходит в Будапеште (Венгрия) с 20 по 25 августа в спортивном комплексе "Дунай Арена". В соревнованиях принимают участие девушки от 14 до 17 лет и юноши от 15 до 18 лет.