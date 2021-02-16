Тюменские борцы завоевали новые медали на первенстве УФО

17:05 15 февраля 2021
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Фото: Федерация спортивной борьбы Тюменской области

Первенство УФО по спортивной греко-римской борьбе прошло в Екатеринбурге с 11 по 14 февраля 2021 года.

Соревнования проходили среди спортсменов в возрастной категории до 21 года. Тюменскую область представили шесть спортсменов сборной команды и три спортсмена-инструктора под руководством тренера Андрея Дмитриевича Семенова.

По итогам первенства тюменские спортсмены завоевали шесть бронзовых и одну серебряную медали.

В весовой категории 82 кг 2 место занял Всеволод Бердник.

Шесть бронзовых медалей получили: Магомед Батыров (55 кг), Данила Чекмарев (60 кг), Фарад Гашумов (63 кг), Виталий Мальцев (72 кг), Раджаб Батыров (63 кг), Бесо Мекинулов (77 кг).

Теги: греко-римская борьба , первенство , соревнования , турнир
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