Тюменские врачи советуют родителям беречь здоровье первоклассников

Специалисты дают рекомендации родителям тюменским первоклассникам по подготовке детей к школе и заботе об их здоровье в первый учебный год.

Врач-педиатр детской поликлиники ГБУЗ ТО ОКБ 2 Анна Корчагина отмечает, что в первую очередь важен режим дня ребенка – к ранним подъемам и раннему уходу ко сну стоит привыкать заранее, до начала учебного процесса. Тогда к 1 сентября организм ребенка уже приспособиться к новому распорядку.

Родители также должны следить за питанием будущего ученика. В рацион следует включить микроэлементы и витамины, необходимые для здорового роста и развития. Ребенок должен полноценно питаться 3-4 раза в день, избегать вредных перекусов и фастфуда: организму нужны силы для учебы.

Еще одно правило касается гигиены: после школы нужно обязательно мыть руки с мылом, умываться, менять одежду. Это поможет первоклассникам уберечься от простудных заболеваний, а значит ребенок не будет пропускать занятия из-за болезни, пишет "АиФ в Западной Сибири".