В школах Тюменской области новый учебный год начнется в воскресенье

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В День знаний, 1 сентября, во всех школах региона пройдут праздничные линейки, а уже 2 сентября школьники соберутся на первый урок - "Урок Победы", посвященный истории России и Тюменской области, героическим поступкам земляков и вкладу региона в Великую Победу.

В школы региона в новом учебном г8оду будут обучаться 213 тысяч детей, в том числе 24 556 первоклассников, их набрано на 1 120 больше, чем в прошлом году. На протяжении нескольких лет в регионе отмечается тенденция увеличения числа школьников и этот год не исключение, отметил на заседании в региональном правительстве директор департамента образования и науки Алексей Райдер.

К 1 сентября 100% учреждений прошли проверку и обследование специальной комиссией. Примут своих первых учеников две новых школы - в Тюмени и Заводоуковске, а также новый спортивный корпус школы № 5 в областной столице. В 50 школах, 33 детских садах и 9 ссузах проведен капремонт. Новое оборудование поступило в 182 школы и 59 детских садов. В плановом порядке проводится текущий ремонт учреждений и обновляется парк школьных автобусов.

В рамках реализации нацпроекта "Образование" в Тюменской области ведется строительство и реконструкция пяти детских садов, четырех школ, одного спортивного комплекса, разрабатывается проектная документация еще по 40 объектам, сообщает пресс-служба губернатора.