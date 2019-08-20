В пять городов Тюменской области прибудет пункт тестирования на ВИЧ

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Первая областная информационно-профилактическая акция "5 городов Тюменской области против ВИЧ" стартует в Тюмени 24 августа на Цветном бульваре.

Маршрут акции пройдет еще через четыре города: Ишим, Заводоуковск, Ялуторовск, Тобольск. Мобильный пункт тестирования сделает остановки в каждом из этих городов. Любой желающий сможет пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию.

24 августа в Тюмени на Цветном бульваре с 13 до 18 часов тюменцы и гости города не только смогут сдать тест на ВИЧ, но и поучаствовать в настоящем Дне здоровья: пройти онко-экспресс-осмотр у дерматоонколога, измерить давление, пройти различные тесты, узнать свой биологический возраст.

27 августа мобильный пункт прибудет в Ишим, 28 августа — в Заводоуковск, 29 августа — в Ялуторовск, 30 августа — в Тобольск.

"Экспресс-тест на ВИЧ проводится — бесплатно, анонимно, быстро (всего несколько минут). От человека не потребуется никаких документов, никакой специальной подготовки, только желание сдать тест на ВИЧ. Наши консультанты ответят на все ваши вопросы о мерах профилактики, диагностики и лечении ВИЧ-инфекции", — рассказывают в пресс-службе Тюменского Центра профилактики и борьбы со СПИД.

В Тюмень мобильный пункт тестирования вернется 31 августа. В этот день с 13 до 18 часов можно будет пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ на набережной (мост Влюбленных, нижняя площадка набережной). Здесь также будет работать палатка здоровья, тюменцы смогут пройти онко-экспресс-осмотр у врача дерматолога, измерить давление, пройти психологический тест и узнать свой биологический возраст.

Уже второй год подряд отмечается снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией на территории Тюменской области, отмечают в региональном департаменте здравоохранения, За 7 месяцев 2019 года в Тюменской области зарегистрировано 945 случаев ВИЧ-инфекции.