Тюменцы спели вместе с "Хором Турецкого" в честь юбилея области

Фото из группы "Тюменской области 75 лет!" ВКонтакте

Концерт "Хора Турецкого" состоялся 17 августа вечером на площади 400-летия Тюмени в рамках масштабного празднования 75-летнего юбилея региона. Во время выступления народный артист России, продюсер арт-группы Михаил Турецкий пришел в восторг от массового пения тюменцев.

"Мы счастливы вновь выступить в Тюмени. У Тюменской области - юбилей. А это значит - начинается песня!", - обратился к многочисленным слушателям Михаил Турецкий, а чуть позже отметил, как искренне поют жители региона в день 75-летия родного края – причем без всяких репетиций.

Программа "Хора Турецкого" началась со знаковой для нашего региона песни Георгия Мовсесяна на слова Роберта Рождественского "Начало". Ее припев знают и любят все, кто в пору комсомольской юности участвовал в освоении природных богатств Тюменского Севера, в создании Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. Артистам подпевала вся площадь, пишет ИА "Тюменская линия".

Ранее на площади 400-летия Тюмени состоялось выступление тюменских творческих коллективов в сопровождении оркестра под руководством нашего выдающегося дирижера Тимура Бахрова. На сцену выходила народная артистка России Надежда Бабкина и московский государственный музыкальный театр фольклора "Русская песня". Вместе с именитыми столичными гостями на главную сцену праздника вышли самодеятельные творческие коллективы из городов и районов Тюменской области. Огромное количество позитивных эмоций подарил тюменцам всех поколений выдающийся певец Ренат Ибрагимов, еще в советские годы удостоенный высокого звания народного артиста РСФСР. С оригинальной программой перед горожанами выступил "Другой оркестр" из Екатеринбурга. Музыканты предложили слушателям современные интерпретации классических произведений.