В Тюменской области осужденные на принудительные работы принесли в доход государства 600 тыс. рублей

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тюменской области

За первое полугодие 2019 года из заработной платы осужденных на принудительные работы в исправительном центре №1 в Ишиме удержано в доход государства более 600 тыс. рублей. Со времени открытия исправительного центра осужденные принесли в доход государства более 1,6 млн рублей, сообщает пресс-служба УФСИН России по Тюменской области.

Исправительный центр №1 в Ишиме, куда прибывают осужденные к принудительным работам из Уральского федерального округа, был введен в эксплуатацию 1 января 2017 года.

За первое полугодие 2019 года по учетам исправительного центра прошло 130 осужденных к наказанию в виде принудительных работ.

Сейчас в УФСИН России по Тюменской области ведется работа по созданию еще одного исправительного центра. Наполнение исправительного центра №1 в Ишиме достигло лимита в 100 человек.

Принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести. Этот вид наказания ввели для гуманизации уголовного законодательства. На срок от двух месяцев до пяти лет осужденного привлекают к труду, а часть его зарплаты удерживают в доход государства.