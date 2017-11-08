Мужчина отправится в тюрьму на пять лет за травмирование трехлетнего ребенка

В Заводоуковске суд вынес приговор местному жителю, который в нетрезвом состоянии причинил тяжкий вред здоровью трехлетнему мальчику.

Инцидент произошел в августе этого года. Сожительницу мужчины госпитализировали в другой город, под его присмотром остался трехлетний сын женщины. Однажды пьяный мужчина сильно избил ребенка, когда тот наехал на него на велосипеде. Он поднимал мальчика и силой бросал его на землю и бетонный фундамент дома. В итоге ребенок оказался в больнице, там ему оказали медицинскую помощь.

Как сообщает региональный СКР, на мужчину было заведено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего). С учетом имеющихся судимостей его приговорили к пяти с половиной годам колонии строгого режима. Суд удовлетворил и гражданский иск представителя потерпевшего — в качестве компенсации морального вреда с мужчины взыскали полмиллиона рублей.