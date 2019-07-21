Три команды представят Тюмень на "Голосящем КиВиНе" в эти выходные

Фестиваль "Голосящий КиВиН" в пятый раз состоится в театре эстрады "Янтарь-холл" в городе Светлогорск. 19 июля прошла генеральная репетиция, а 21 июля горожан ожидает концерт и съемка для телевидения. Пока нет информации о точной дате телеэфира, но вероятнее всего, он пройдет в сентябре.

Тюменскую область представят три команды: "Наполеон Динамит" из Тюмени, "Омутинка" из Омутинского района и "Борцы" из Сургута, пишет "Вслух.ру".

Примечательно, что "Наполеон Динамит" уже третий сезон проводит в Высшей лиге КВН, а за плечами у ребят два "Голосящих КиВиНа". В этом году команду усилили два новых участника: Александр Бурдашев и Лиза Ющук. Благодаря этому наши шутники уверенно прошли в полуфинал.

Теперь о соперниках. После предварительного показа из 18 команд осталось 14. Среди них "Русская дорога" (Армавир), "Будем дружить семьями" (Москва), "Нате" (ст. Брюховецкая, Краснодарский край), "Планета Сочи" (Сочи), сборная Великобритании "К5" (Лондон), "Так-то" (СФУ, Красноярск), сборная Снежногорска (Снежногорск), "Умные люди" (Рязань), сборная "Татнефти" (Альметьевск) и другие.

В жюри вошли Юлий Гусман, Вячеслав Муругов, Сергей Светлаков, Пелагея, Валдис Пельш, Михаил Галустян, Семен Слепаков.

В 2019 году, как и в предыдущие, будут разыграны традиционные награды фестиваля: большие и малые КиВиНы в золотом, светлом и темном, а также президентский КиВиН от Александра Маслякова.

Напомним, в 2013 году президентский КиВиН получала сборная Тюменской области "Союз". А через год команда стала чемпионом Высшей лиги.