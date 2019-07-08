Тюменец, севший за убийство, пойдет под суд за заражение ВИЧ

В Тюмени в суд направлено уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, который обвиняется в заражении своей сожительницы ВИЧ-инфекцией.

У молодого человека ВИЧ-инфекцию выявили еще в 2016 году, когда он отбывал наказание в колонии. Он был предупрежден об уголовной ответственности за заведомое заражение другого лица.

В 2019 году он через социальные сети познакомился с девушкой, у которой была малолетняя дочь, и стал с ней жить. Вскоре он убил человека из-за ревности к сожительнице. Тюменец был задержан. Вскоре его сожительница узнала, что он болен ВИЧ. При обследовании ВИЧ-инфекцию обнаружили и у женщины.

В мае 2019 году суд приговорил тюменца за убийство к 8 годам колонии строгого режима. Санкция ч.2 ст. 122 УК РФ (заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни) предусматривает до 5 лет лишения свободы.