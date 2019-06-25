В Тюмени открылся магазин товаров для кондитеров "Марципан 72"

Фото предоставлены магазином

Основа профессии кондитера относительно проста: готовить торты и десерты, но кондитерское искусство таит в себе много сложностей. Современный кондитерский инвентарь позволяет минимизировать сложности и превратить работу в удовольствие.

В Тюмени открылся уникальный магазин товаров для кондитеров "Марципан 72". В ассортименте представлен широкий выбор товаров для начинающих и профессиональных кондитеров: мастика,пищевые красители, сливки, шоколад, шоколадная глазурь, какао, сахарная пудра, посыпки для тортов, а также большой выбор инструментов для кондитеров, упаковок для тортов, пирожных и капкейков.

Красивые торты дома – это реально. И для их приготовления вовсе необязательно учиться готовить мастику, ее возможно приобрести в готовом виде. Кроме того, в магазине можно купить готовые украшения. Ознакомиться с ассортиментом товаров и сделать заказ можно на сайте https://marzipan72.ru/и в Instagram @marzipan_72_.

Также в магазине есть доставка: по городу - 200 рублей, от 1500 рублей - бесплатно. Магазин расположен в Тюмени по адресу: улица Ставропольская, 8а.

График работы: 12:00- 19:00 без обеда, суббота, воскресенье с 12:00 -17:00. Выходной понедельник. Заказы на сайте принимаются круглосуточно. Узнать подробности можно по телефону 8-922-630-78-53.