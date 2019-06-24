Розыгрыш сертификата от кулинарной школы "МаксиМ.Класс" проводит "Афиша Тюмень"

Проект "Афиша Тюмень" разыгрывает сертификат на посещение мастер-класса от кулинарной школы "МаксиМ.Класс". Победитель, имя которого будет известно уже 28 июня, получит сертификат на мастер-класс номиналом 1 500 рублей.

Кулинарная школа "МаксиМ.Класс" - это место, где люди могут научиться готовить как настоящие повара, поделиться опытом, освоить интересные рецепты, да и просто пообщаться.

Чтобы принять участие в розыгрыше, надо подписаться на страницу @afisha_kto в социальной сети Instagram, поставить лайк публикации о конкурсе и отметить в комментариях под постом розыгрыша, не повторяясь, трех друзей. Количество комментариев не ограничено - чем больше, тем выше шансы на победу.

Сертификатом можно воспользоваться на одном из мастер-классов 29 и 30 июня. Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют.