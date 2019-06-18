В Тюмень приедут "ВАЗблби" и "Оптимус Прайм"

Фото предоставлено организаторами

Уникальное шоу каскадеров пройдет в Тюмени с 4 по 7 июля на автодроме ДОСААФ в микрорайоне Метелево. Зрителям представят единственный в России автомобиль-трансформер, захватывающие трюки и не только.

Тюменские зрители увидят "ВАЗблби" и "Оптимус Прайм", которые способны не только ездить и перевоплощаться в робота, но и стрелять из оружия. Одним из участников экстремального мероприятия станет четырехлетний гонщик на маленьком багги.

Команда каскадеров давно известна в России: на протяжении 25 лет она выступает на стадионах и съемочных площадках кино и телевидения. Художественный руководитель театра "Каскадер" Геннадий Кочерга отмечает, что его группа является участником ежегодных фестивалей каскадеров, неоднократно награждалась почетным званием Лауреата.

Организаторы обещают тюменцам показать каскадерские трюки любой сложности, постановочные драки, автомобильные, пиротехнические и акробатические трюки, падения, прыжки, горение, бои легковых автомобилей с биг-футами. Спортсмены в своих выступлениях будут реконструировать боевые действия времен Великой Отечественной войны. Вся программа рассчитана на два часа.

"Шоу каскадёров" - абсолютно новый формат зрелищ. Организаторы утверждают, то, что раньше было достояние лишь съемочных площадок, теперь можно увидеть вживую.

Гостям представят прыжки на автомобилях с трамплином через препятствия и полыхающие огнем кольца, автофристайл, трюки на мотоциклах и квадроциклах, зрелищные аварии и трюки, и многое другое.

Купить билеты тюменцы могут в двух точках: ТЦ Галерея Вояж на ул. Герцена, 94 - 3 этаж, а также в ТРЦ Фаворит по ул. Валерии Гнаровской, 12 - цокольный этаж. Билеты продаются только в центрах развлечений "Третья планета". Их стоимость составляет 800 и 1000 рублей. Минимальную цену горожане заплатят за детский билет (от 5 до 13 лет включительно), максимальную - за взрослый (дети до 5 лет - бесплатно). Дополнительную информацию можно получить, позвонив по номеру телефона: 8 (963) 454-85-00.