Форум "Утро" впервые набирает онлайн-участников

Пресс-служба форума

Лекции общей образовательной программы и официальные события будут транслироваться в режиме онлайн на сайте форума. Любой желающий впервые может стать онлайн-участником: подписаться на ежедневную рассылку материалов образовательной программы и расписания онлайн-трансляций.

На сайте форумутро.рф появилась специальная вкладка для онлайн-участников. Теперь каждый сможет увидеть прямые эфиры с гостями и участниками, трансляции с образовательных площадок и стримы с главных мест событий. А всех, кто подпишется на ежедневную рассылку, ждет приятный бонус в виде e-mail писем с презентациями и другими уникальными образовательными материалами от экспертов форума. Всех спикеров можно посмотреть на сайте форумутро.рф.

— В этом году мы получили рекордные 4 081 заявок, из которых отобрали всего 1230. Это значит, что на форум не попали почти 3000 желающих. Именно поэтому мы вводим категорию онлайн-участника, чтобы сделать образовательную программу максимально доступной не только для офлайн-участников, — рассказала программный директор форума "Утро" Юлия Каргаполова.

Так, 20 июня, в первый день форума, с 17:00 до 18:30 онлайн-участники увидят трансляцию лекции "Креативный капитал: кто такие креативные предприниматели?". Ее проведет куратор образовательного направления проекта Mastera.Academy Мария Буряк (Санкт-Петербург). Также выйдет подкаст с директором Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрием Егорченковым, в котором обсудят мировые тренды 21 века. Онлайн-участники узнают главные тезисы лекции эко-активистки и художницы Аси Мицкевич (Москва) и образовательной сессии кандидата исторических наук Константина Фомичева.

В тот же день можно увидеть прямую трансляцию с церемонии открытия форума, которая состоится с 18:30 до 20:00, и презентацию визиток делегаций. Полную программу форума ищите здесь. Главная тема этого года — креатиный капитал: именно ему будет посвящена образовательная программа форума. Всего на "Утре" 12 площадок: Урал экологичный, международный, медийный, патриотичный, творческий, предприимчивый, добровольческий и другие. Креативный капитал обсудят на каждой из них.

Форум молодежи Уральского федерального округа "Утро" пройдет в две смены: с 20 по 25 июня и с 26 по 30 июня на базе Тюменского президентского кадетского училища. Участниками форума стали 1230 молодых людей со всего Урала и других регионов России в возрасте от 18 до 35 лет.