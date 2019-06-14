Тюменские хозяйки предпочитают заказывать молочную продукцию на дом

Фото АО "Золотые луга"

Сервисы интернет-магазинов с доставкой продуктов на дом становятся все популярнее: это экономит время и силы, которые уходят на походы по магазинам, а в некоторых случаях –и семейный бюджет. Доставка молочной продукции от компании "Золотые луга" стала настоящей "палочкой-выручалочкой", признаются многие хозяйки и бизнес-леди: в ассортименте – более 70 позиций по ценам производителя, а заказ привозят максимально свежий, прямо с завода.

"Я воспользовалась доставкой "Золотые луга". Мне понравилось. От 300 руб привозят на следующий день домой. Свежее. Вкусное. Ассортимент намного шире, чем в сетевых магазинах", - написала в социальных сетях Мария Скороботкина.

"А хорошая доставка у "Золотых лугов" и продукция вкусная! Особенно сыры хороши", - поделилась Юлия Титова.

"Чтобы достичь идеала, продолжаю придерживаться правильного и полезного питания. А когда вкусные полезности сами к тебе домой приезжают - это вообще супер. Делюсь с вами очень крутой находкой - удобный сервис доставки полезной молочной продукции на дом "Золотые луга". Мои мужчины большие любители молочной продукции - в день только молока не меньше двух литров выпивают. А я вот молочку не очень, но в погоне за красотой плотненько подсела на творог и кефир…", - признается на своей страничке в Instagram пользователь galina_naumenk0.

Компания "Золотые луга" запустила интернет-магазин собственной продукции с бесплатной доставкой на дом или в офис в Тюмени два года назад. За это время удалось завоевать доверие среди тюменцев, обрести постоянных покупателей.

Найти сервис заказа несложно: достаточно ввести в поисковом запросе "Золотые луга доставка" или зайти напрямую на сайт https://dostavka.zolotie-luga.ru. На сайте можно приобрести продукцию категорий молоко, масло, сметану, творог, сыр, кисломолочные продукты. Всего - более 70 наименований продукции торговых марок "Золотые луга", "Живи ЗдорОво" и "Ситниковское".Заказ можно сделать и по телефону: 8-800-550-20-70.

Доставка осуществляется по предварительному заказу, в удобное время – по согласованию. Чтобы получить свой продуктовый набор уже на следующий день, необходимо оформить покупку в первой половине дня. Операторы работают ежедневно, включая субботу и воскресенье с 7:45 до 17:00, поэтому заказ можетбыть оформлен в любой удобный день.

Чтобы сделать заказ, достаточно выбрать нужные продукты с помощью удобного навигационного меню, указать количество, отправить покупки в корзину, ввести собственные данные (адрес, контактный телефон) и нажать "Отправить заказ". Оператор обязательно перезвонит, чтобы подтвердить заказ и согласовать время доставки. Оплата за продукцию принимается банковской картой через терминал при получении продукции или черезонлайн оплату на сайте при оформлении заказа.

Персональное отношение к покупателю, высокое качество и свежесть продукции – именно таких принципов придерживается компания "Золотые луга" при организации доставки товаров на дом или в офис. Каждый продукт содержит полное описание (БЖУ, ккал, состав), а доставка осуществляется прямо с завода – с самыми свежими сроками изготовления.

Еще одна удобная функция - возможность планирования заказа на неделю вперед. Это значит, что можно продумать свою продуктовую корзину на разные дни недели, и получать конкретные продукты в необходимом количестве именно тогда, когда вам это нужно. Например, по понедельникам получать набор классических молочных продуктов, во вторник – пополнять холодильник кисломолочкой на неделю вперед, а в пятницу запастись продуктами для семейных обедов и вкусной выпечки.