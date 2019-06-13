Останки бойца из Казанского района захоронят на родине

В эту субботу, 15 июня, в селе Пешнево Казанского района Тюменской области пройдет торжественно-траурная церемония погребения останков гвардии ефрейтора Ивана Бурашова. Останки бойца были обнаружены поисковиками в 2019 году.

Стрелок-пулеметчик Иван Васильевич Бурашов — уроженец деревни Архиповка Казанского района Омской области. Родился в 1907 году. Был призван Казанским РВК.

Последним его местом службы стал 1-й гвардейский мотострелковый полк 1-й гвардейской мотострелковой дивизии. Из донесения о безвозвратных потерях: убит 24.08.1942 года западнее деревни Сметские Выселки Ульяновского района Орловской области.

Останки солдата были найдены в мае при проведении поисковых работ в Ульяновском районе Калужской области поисковым отрядом "Архангела Михаила" (Московская область). Личность удалось установить по вкладышу из медальона. Усилиями поисковиков Тюменской области был найден внук солдата — Иван Иванович Бурашов.