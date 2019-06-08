Музейный комплекс приглашает тюменцев на праздничные мероприятия, посвященные Дню России

12 июня обещает быть очень насыщенным на события днем. Музейный комплекс им. И.Я. Словцова приглашает тюменцев и гостей города отправиться на увлекательные мероприятия, посвященные Дню России. Каждый гость сможет найти для себя что-то интересное.

С 12:00 до 17:00 пройдет лёгкий и оригинальный мастер-класс по плетению на "ромашке" тканого браслета "Триколор", где вы сможете сделать необычный памятный сувенир в цветах флага России, который всегда будет с Вами. Стоимость: 50 руб./чел. (6+)

Так же в это время пройдет мастер-класс "Символ мира", где вы сможете создать бумажного голубя с триколором. Вход свободный.

С 12:00 Кинофестиваль "Ноль Плюс". Приглашаем Вас на семейный просмотр тематических фильмов и мультфильмов, посвящённых России. Вход свободный. (0+)

В 12:00 и в 13:00 состоится тематическое занятие "Я и моё государство". В ходе занятия ребята обсудят, что такое гражданская позиция и почему она важна, поговорят о том, что значит быть гражданином своей страны. Стоимость: 50 руб./чел. (по записи). (16+)

В 13:00 и в 15:30 жители города могут посетить экскурсию "От острога до столицы" на двухэтажном автобусе. Путешествуя по главным улицам города, Вы узнаете историю его развития – со времён небольшого деревянного острога до столицы самой большой области в России. Стоимость: 300 руб. – 1 этаж, 400 руб. – 2 этаж. Дети до 14 лет, пенсионеры: 200 руб. – 1 этаж, 250 руб. – 2 этаж. Старт экскурсии от музея "Городская Дума" (ул. Ленина, 2). (6+)

В 13:00, в 15:00 и в 17:00 будет проходить мероприятие "Моя Россия в картинах и картинках!", на котором с помощью диапроектора Вы сможете увидеть картинки-слайды, посвящённые природе, истории, культуре нашей Родины. Вход свободный. (12+)

В 17:00 состоится открытие передвижной выставки цикла "Сокровища музеев России". Хронологически выставочная коллекция охватывает период с XVIII до второй половины XX века и включает в себя несколько десятков уникальных произведений ключевых российских художников, собранных из различных уголков страны. (6+)

Так же с 12 июня в рамках работы выставки "Сокровища музеев России" стартует конкурс детских рисунков "Маленькие сокровища". Конкурс продлится до 31 июля 2019 года. (0+) к

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова находится по адресу: г. Тюмень, ул. Советская, 63.

Подробную информацию можно узнать по телефону: +7 (3452) 45-35-90.