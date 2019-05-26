В Ишиме успешно применяется иппотерапия

Детям с ДЦП, неврозами, проблемами сердечно-сосудистой системы и синдромом дауна помогают реабилитироваться в ишимском конном клубе "Кентавр". Здесь с 2006 года специалисты успешно применяют метод иппотерапии. Эффект заметен уже через пару недель после начала занятий.

"Занятия с детьми проводятся по индивидуальной программе: один ребенок, лошадь, инструктор по иппотерапии и два помощника – это чаще всего родители. Сейчас у нас занимаются трое детей. Мы не гонимся за количеством, потому что это невозможно - нужен индивидуальный подход к каждому пациенту", - рассказала в интервью агентству "Тюменская линия" директор конного клуба "Кентавр" Ишима Евгения Пшеничникова.

Главный специалист по иппотерапии - Лия Шарапова – воспитанница клуба, которая сразу после окончания школы поступила в училище № 51 Воронежской области – единственное в России профессиональное учреждение данного направления. Затем Лия Шарапова получила высшее педагогическое образование. За опытом к ней, как заметила директор конного клуба, до сих пор едут коллеги из городов области.

Многие из постоянных пациентов клуба дополнительные эмоции от общения с самыми грациозными животными - лошадьми - получают во время летнего отдыха.

"Летний конный лагерь работает по принципу детской площадки, которая организовывается в летние каникулы, - пояснила директор клуба. - Работает он с утра до обеда. Набор - от двух недель до месяца до десяти человек. Некоторые дети остаются на все каникулы, потому что им нравится заниматься с лошадьми".

А еще в клубе "Кентавр" можно полюбоваться животными, которые живут в мини-зоопарке: верблюд, два ослика, лиса, белки. Есть также кролики, харьки, носухи, неясыть, нутрия, павлины, фазаны, африканский еж.

"Когда дети посещают наш зоопарк, мы для них организовываем специальные уроки, квесты, акции. Осенью надеемся переехать на новое место, строительство зданий для лошадей, зверей продолжается. Тогда и зоопарк будет увеличен", - сказала директор Ишимского конного клуба Евгения Пшеничникова.