В "Афише Тюмень" стартовало голосование за лучшего телеведущего города

16:33 24 мая 2019
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Фото: «Афиша Тюмень»

Популярный паблик "Афиша Тюмень" запустил народное голосование в социальной сети ВКонтакте. Подписчикам и гостям группы предлагают выбрать лучшего ведущего телевизионных программ. Голосование продлится до 6 июня.

А вы задумывались над тем, сколько времени проводите перед телевизором и как часто смотрите тюменское телевидение? Знаете ли вы ведущих любимых программ по именам? Это и планирует выяснить паблик "Афиша Тюмень".

Накануне, 23 мая, в группе ВКонтакте стартовал опрос, в котором путем народного голосования определится лучший телеведущий Тюмени. У каждого посетителя группы есть шанс проголосовать за наиболее близкий вариант, голосование анонимное, а итоги подведут 6 июня.

Среди участников настоящие профессионалы своего дела: Дарья Власова, Ольга Солоницына, Дмитрий Чашков, Кристина Смирнова, Александр Лищенко, Валерия Михайлова, Анна Чехонацкая, Александра Шувалова, Роман Явныч, Александр Семенюта.

Десятка лидеров была выбрана по результатам мониторинга Рейтингового агентства "Сибирь".

Ведущий, набравший больше всего голосов, будет награжден специальным дипломом от "Афиши Тюмень", который станет знаком качества, присвоенным жителями и гостями города.

Теги: голосование , опрос , телевидение
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