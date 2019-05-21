Летом российским туристам предлагают проехать по "Императорскому маршруту"

Этим летом все желающие смогут отправиться в увлекательное путешествие по Сибири, выбрав один из предложенных туристических маршрутов, разработанных Агентством туризма и продвижения Тюменской области.

Одним из ключевых туров является "Императорский маршрут" — это национальный проект, реализуемый с 2017 года под эгидой министерства культуры Российской Федерации совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Тюменская область является куратором проекта.

Сегодня маршрут включает 14 регионов. В Тюменской области он проходит через Тюмень, село Покровское, село Абалак и Тобольск.

Тюмень — первый город Сибири, в котором повсюду тени прошлого — от Ермака, покорителя этой земли, до представителей дома Романовых, бывавших здесь не раз. Памятники старинного зодчества, храмы и музеи хранят память о выдающихся людях, первопроходцах и правителях.

Покровское — мистическая точка маршрута — родина Григория Распутина, где незадолго до смерти побывал и сам Николай II. В Тобольске царская семья провела 9 месяцев сибирской ссылки. В прошлом году в доме, где проживали Романовы, открылся Музей семьи императора Николая II.

Недалеко от города находится туристический комплекс "Абалак", который представляет собой реконструкцию сибирского острога времен завоевания Сибири казаками Ермака Тимофеевича, а также Абалакский Свято-Знаменский мужской монастырь, который семье Николая II довелось посетить во время ссылки. Депутацией от Тобольской губернии в дар императору был поднесен список с чудотворной иконы Божией Матери "Абалакской".

Добавим, что помимо "Императорского маршрута" в Тюменской области активно развиваются другие туристические проекты разной тематики, которые дают возможность познакомиться с историей региона и посетить главные достопримечательности. Ключевыми на сегодняшний день также являются туры "В Сибирь по своей воле" и "Черное золото Сибири". Подробнее узнать о каждом и заполнить заявку на участие можно на сайте. Агентство туризма и продвижения Тюменской области расположено по адресу: г. Тюмень, ул. Сакко, 30. Справки по телефону: + 7 (3452) 56-89-72.

Какой бы туристический маршрут не выбрали гости Тюменской области, они могут быть уверенными, что их ждет буря эмоций, новые знания, необычные угощения, комфортное размещение и передвижение.

Участие в туристическом маршруте не лишает туристов возможности планировать отдых в Тюменской области с учетом собственных интересов. В рамках туров по желанию предлагается посетить известные тюменские термальные источники, а также предоставляется свободное время для самостоятельных прогулок.