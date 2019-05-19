Тюменцы заняли первое место на Российской студвесне

Фото группы "Российская студенческая весна | Студвесна | РСВ" "ВКонтакте"

Первое место в общекомандном зачете - таков результат команды Тюменской области на XXIIV фестивале непрофессионального студенческого творчества "Российская студенческая весна - 2019", финал которого прошел в Перми.

"Мы всех сделали. Это просто супер. Ребята наши - красавчики", - поделились эмоциями в соцсетях представители тюменской команды.

Второе место в общекомандном зачете заняла команда Саратовской области, на третьем - сборная Кемеровской области. Гран-при фестиваля - у команды Татарстана, пишет "Тюменская линия".

"Российская Студенческая Весна" - ежегодный фестиваль, проводимый в вузах и средних специальных учебных заведениях на региональном и всероссийском уровнях. Это крупнейшая студенческая площадка для реализации творческих идей.