Тюменцы заняли первое место на Российской студвесне

Первое место в общекомандном зачете - таков результат команды Тюменской области на XXIIV фестивале непрофессионального студенческого творчества "Российская студенческая весна - 2019", финал которого прошел в Перми.
"Мы всех сделали. Это просто супер. Ребята наши - красавчики", - поделились эмоциями в соцсетях представители тюменской команды.
Второе место в общекомандном зачете заняла команда Саратовской области, на третьем - сборная Кемеровской области. Гран-при фестиваля - у команды Татарстана, пишет "Тюменская линия".
"Российская Студенческая Весна" - ежегодный фестиваль, проводимый в вузах и средних специальных учебных заведениях на региональном и всероссийском уровнях. Это крупнейшая студенческая площадка для реализации творческих идей.
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