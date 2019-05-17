В Тюмени открывается профессиональная фотошкола "72 кадра"

Фото Евгения Шульца

"Афиша Тюмень" совместно с фотографом Евгением Шульцем запускает первую профессиональную фотошколу в Тюмени. Почему "первую профессиональную" - расскажем дальше.

"72 кадра" - это новый взгляд на обучение фотографии. В ней не только учат, как делать качественные снимки, сочетающие технику, композицию и смысловое содержание. Значительная часть занятий посвящена тому, КАК вывести свое хобби на новый уровень и начать зарабатывать на первых заказах сразу после обучения. Не важно, на каком уровне находятся ваши знания сейчас. Трехступенчатая программа обучения позволит студентам с любым начальным уровнем подготовки получить всю необходимую информацию и, главное, прокачать практические навыки.

Теоретические и практические модули курса простым и доступным языком раскрывают все нюансы работы в фото-индустрии: от построения кадра до работы с моделью, составления портфолио и коммуникации с потенциальными клиентами. Кроме того, вы получите полное представление об основных жанрах фотографии, что поможет конкретно определиться со специализацией и выбрать то направление, которое действительно по душе.

Еще одной отличительной особенностью фотошколы "72 кадра" является возможность уже во время обучения посещать самые интересные мероприятия города, участвовать в съемках и публиковать свои работы в топовых городских СМИ.

Внимание! "72 кадра" - не место для ленивых студентов и прогульщиков. Атмосфера лихорадочной любви к фотографии захлестнет с головой даже домоседов и интровертов.

Получение сертификата и личных рекомендаций Евгения Шульца, бонусный интенсив по продажам фотоуслуг, полезные знакомства в творческой тусовке города - это та основа, которая может обеспечить успешный старт и окупить ваши инвестиции в личное образование уже через несколько недель.

Если решение влиться одну из самых прибыльных и перспективных отраслей медиа-индустрии принято, звоните и узнавайте подробности: 8-969-800-50-10 (Евгений). Занятия у первой группы стартуют 17 июня.