Тюменцам разъясняют, как оформить перепланировку по правилам

В управлении Росреестра по Тюменской области рассказали, какие документы необходимы для оформления прав при перепланировке нежилого помещения в многоквартирном жилом доме.

В ведомстве отмечают, что с 8 января 2019 года вступили в силу новые положения Жилищного кодекса РФ, которые установили единый порядок проведения, согласования с органами местного самоуправления, завершения работ и последствия самовольного переустройства и (или) перепланировки для всех помещений в многоквартирном доме (как для жилых, так и для нежилых помещений).

Для перепланировки и (или) переустройства нежилого помещения, расположенного в многоквартирном жилом доме, собственнику необходимо обратиться в орган местного самоуправления для получения разрешения на перепланировку и (или) переустройство, а после завершения переустройства и (или) перепланировки помещения для получения акта приемочной комиссии, который подтверждает окончание таких работ.

"После получения указанных документов собственнику необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки технического плана. В орган регистрации собственник обращается с заявлениями об учете изменений в Единый государственный реестр недвижимости на основании технического плана и внесением изменений в связи с включением акта приемочной комиссии в документы-основания права", — рассказывает Лариса Никитина, начальник отдела регистрации объектов недвижимости жилого и нежилого назначений Управления Росреестра по Тюменской области.

Размер государственной пошлины за внесение изменений в записи Единого государственного реестра недвижимости для физических лиц составляет 350 рублей, для организаций — 1000 рублей.