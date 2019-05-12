Медсестер Тюменской области поздравляют с профессиональным праздником

Международный день медицинской сестры празднуют 12 мая. В Тюменской области в этот день свой профессиональный праздник отметят почти 13 тысяч человек, представляющих 29 специальностей среднего медицинского и фармацевтического персонала.

12 мая – профессиональный праздник для медсестер, фельдшеров, акушерок, инструкторов, лаборантов, фармацевтов, техников, регистраторов, статисток. Ассоциация медицинских сестёр Тюменской области уже на протяжении 15 лет проводит традиционную встречу, посвященную этому дню.

Как отметила руководитель профессиональной организации Раиса Куликова, в Тюменской области среднему персоналу доверяют решение сложных клинических и организационных задач. В 2018-2019 годах медсестры активно участвовали в социальных акциях - всеобучах "Гипертония, СТОП!" и "НЕТ раку груди!", которые завоевали президентские гранты.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, по итогам Всероссийского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием – 2018" главная медицинская сестра Тюменского областного противотуберкулёзного диспансера, председатель специализированной секции тюменской ассоциации "Сестринское дело во фтизиатрии" Елена Тарасова заняла второе место в номинации "За верность профессии".

"Очень много профилактических акций в регионе задумано и реализуется при помощи медицинских сестер, которые занимаются этим в свое свободное время. И, конечно, тюменские врачи высоко ценят настоящий профессионализм медсестер и их стремление к новым знаниям", - прокомментировала директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.