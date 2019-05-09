После праздничного салюта тюменцы смогут добраться домой на автобусах

Завтра, 9 мая, в 22 часа в Тюмени начнется фейерверк "Салют Победы". Его запуск пройдет в районе улице Береговой — между мостом Влюбленных и путепроводом через улицу Челюскинцев. Посмотреть салют можно будет на набережной и с прилегающих районов.

Как сообщили в Тюменьгортрансе, после праздничного салюта будет дополнительно организовано отправление автобусов маршрутов №11 (в направлении Рабочего поселка) и №14 (в микрорайоны Восточного округа) от остановочного пункта "Университетская" в 22:30 и 22:40.

Автомобилистам напоминают, что на время проведения праздничного салюта движение транспорта будет ограничено с 22 часов до окончания мероприятия по ул. Республики на участке от ул. Перекопской до ул. Коммунистической, в районе Никольского моста и на ул. Ленина от Исторического сквера до ул. Перекопской.

Ориентировочно с 22 часов планируется изменение схемы движения общественного транспорта по улице Республики в границах улиц Перекопской и Коммунистической.