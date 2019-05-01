В мае тюменцы смогут бесплатно проверить свой ВИЧ-статус

Мобильные лаборатории Центра профилактики и борьбы со СПИДом в мае трижды проведут бесплатное тестирование для всех желающих около торговых центров в разных частях Тюмени. Для прохождения процедуры не потребуются направления и документы.

15 мая тюменцы смогут найти лабораторию у ТРЦ "Кристалл", 22 мая - у ТЦ "Блошинка" на Московском тракте, а 29 мая - у ТРЦ "Тюмень Сити Молл". Время проведения мобильного тестирования - с 13.00 до 16.00.

Подробнее ознакомиться с графиком мобильного тестирования можно на сайте центра.

Всего с момента начала регистрации вируса иммунодефицита человека в регионе зарегистрировано 23 755 случаев. В настоящее время в области проживает более 17 тысяч людей с ВИЧ. Тюмень находится на 9 месте по уровню заболеваемости в России, пишет "Вслух.ру".