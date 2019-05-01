Тюменцы смогут увидеть финал "Игры Престолов" на самом большом экране в Москве

20 мая в Москве состоится показ финальной серии культового сериала "Игра престолов". Официальный партнер показа, телеком-оператор "Дом.ru" подарит жителям 18 городов, включая Тюмень, возможность увидеть долгожданную развязку на экране высотой с четырехэтажный дом. Мероприятие начнется в 19.00 на стадионе "РЖД Арена". Кроме показа гостей ждет развлекательная программа.

Единственный в России показ соберет на стадионе поклонников культовой фэнтези-саги со всей страны. Клиенты "Дом.ru" могут выиграть пригласительные, приняв участие в конкурсе в группе оператора в "ВКонтакте". Для этого участникам нужно написать в сообщения паблика "играть" и выбрать свой город. С 29 апреля по 10 мая участники смогут оставлять под конкурсным постом в комментариях хэштег #ЗаТрон, чтобы попасть на железный трон и обложку сообщества. Лидеры, продержавшиеся дольше всех среди участников своего города, получают 2 билета и оплачиваемый трансфер в Москву. Чтобы узнать подробности конкурса, достаточно нажать кнопку "Правила" в сообщениях сообщества.

"Партнерские показы "Игры Престолов" с онлайн-сервисом Amediateka стали для нашей компании доброй традицией. Мы рады подарить нашим клиентам уникальную возможность увидеть финальную серию на большом экране вместе с тысячами поклонников на стадионе в Москве. Это событие войдет в историю и останется в памяти", - отмечает Андрей Сурнин, директор филиала "Дом.ru" в Тюмени.

Финальная серия 8-го сезона "Игры престолов" выйдет в онлайн-сервисе Amediateka 20 мая. Клиенты "Дом.ru" могут получить доступ к онлайн-сервису на специальных условиях и увидеть эпизоды 8-го сезона и финал саги одновременно с мировой премьерой. Оформить подписку можно с экрана телевизора, подключенного к ТВ-приставке Дом.ru, в мобильном приложении или на сайте http://movix.ru/.