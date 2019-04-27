Молодые специалисты Ялуторовска демонстрируют мастерство на конкурсе

Конкурс "Моя профессия" собрал в этом году в Ялуторовске 12 молодых специалистов в возрасте до 35 лет. Участникам предстоит пройти три этапа – самопрезентацию, интеллектуальный экзамен и творческое испытание, пишет "Тюменская область сегодня".

История конкурса "Моя профессия" насчитывает более 10 лет. И все эти годы интерес к мероприятию стабилен, уверяет Татьяна Чередникова - специалист Молодежного социально-делового центра города Ялуторовска. Именно "Молодежка" придумала, организовала и проводит этот конкурс из года в год.

В Молодежном центре также добавили, что нынешние конкурсанты – представители самых разных профессий. Это врач скорой помощи, риелтор, сервисный инженер, полицейский-кинолог, бармен, преподаватель изобразительного искусства, психолог, специалист по работе с семьёй, специалист по реабилитации, инженер пульта централизованной охраны, командир отделения пожарной охраны, специалист приема и выдачи документов.