27 тысяч операций провели в Федеральном центре нейрохирургии Тюмени за 8 лет

31 декабря 2010 года Министерством здравоохранения РФ был подписан приказ о начале работы Федерального центра нейрохирургии в Тюмени. После открытия центр несколько месяцев набирал обороты, врачи консультировали, обследовали пациентов. Первая операция прошла 25 апреля 2011 года.

Первыми пациентами были восьмимесячные мальчики-близнецов, одному из них была необходима помощь нейрохирургов. "Мы оперировали под прицелом телекамер, ведь сенсация: первый пациент центра на хирургическом столе, да еще ребенок. Операция прошла благополучно. На днях общались с мамой ребенка. Она рассказала, что мальчики выросли, в этом году пошли в первый класс", - рассказал Альберт Суфианов, главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессор, заслуженный врач РФ.

За восемь лет нейрохирурги ФЦН провели почти 27 тысяч сложнейших, высокотехнологичных операций. Более половины пациентов - жители тюменского региона. Всего же лечение в ФЦН получили жители из 82 регионов России и 14 зарубежных стран, в том числе 4 тысячи детей.

Койко-день в центре за время его существования сократился с 11,2 до 6,3. В среднем, за такой срок пациент успевает пройти обследование, лечение, первый этап реабилитации и отправиться домой.

ФЦН активно развивает научную и образовательную деятельности. В 2013 году впервые в Тюменской области была создана региональная Ассоциация нейрохирургов. В 2014 году на базе ФЦН открыта кафедра нейрохирургии с курсами нейроанестезиологии и нейрореабилитации Тюменского государственного медицинского университета. В ноябре 2016 года Альберт Суфианов возглавил кафедру нейрохирургии Первого МГМУ имени Сеченова. Деятельность кафедры, в первую очередь, направлена на подготовку врачей-нейрохирургов и повышение квалификации специалистов из России и других стран.

В этом году обучение на базе ФЦН прошли более тысячи врачей, проведено более 30 международных образовательных конференций с участием экспертов из разных стран, включая Бразилию, США, Японию, Сингапур и Австралию.

"Наши компетенции стали намного шире, нежели просто диагностика и лечение. Мы приближаемся к модели зарубежной университетской клиники, которая имеет учебные и научные корпуса, и даже производственные мощности", - отметил Андрей Михайлович.

В ФЦН установлена единственная в России камера 3D TRENION, запущена (в мире таких насчитывается не более 25) гибридная интеллектуальная операционная с компьютерным томографом, которая позволила значительно повысить эффективность оперативного лечения самых сложных заболеваний. В лучевом отделении центра установили еще один ультрасовременный компьютерный томограф, аналогов которого пока нет ни в одной клинике страны. Аппарат удивляет не только высоким качеством снимков, но течением времени для их проведения: доля секунды, и пациент отсканирован.

Визитной карточкой центра остаются малоинвазивные технологии, бесшовная хирургия. Одним из перспективно развивающихся направлений в центре является реабилитация.

Самое современное оборудование и авторские хирургические методики, годами отрабатываемые врачами, позволяют совершать настоящие чудеса. Случаев спасения взрослых и детей в истории ФЦН огромное число, большинство сложных, и даже уникальных, как внутриутробная операция - первая в России.

В Федеральном центре нейрохирургии активно ведется и научно-инновационная деятельность. Здесь защищают кандидатские и докторские работы, специалисты центра выпускают собственные монографии, уже опубликовано несколько сотен статейных публикаций в профильных журналах России и за рубежом, имеются патенты на изобретения.

Значимым событием 2018 года стало присвоение Альберту Суфианову звания Заслуженного врача Российской Федерации. Награду вручил лично президент Владимир Путин в Кремле 27 ноября. Это событие стало общей радостью для всего коллектива Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, в котором работает более 500 человек.

Альберт Суфианов:

"Горжусь успехами коллектива ФЦН, ценю самоотверженную и качественную работу сотрудников, но и надеюсь на рост. Мы работаем здесь, в том числе, и для того, чтобы давать кадры стране. Олимпиада молодых нейрохирургов, которую мы проводим каждый год, помогает выявлять будущих звезд нейрохирургии. Если они будут распространяться по стране, то это поднимет уровень медицины, что стоит только приветствовать, но самое главное – мы спасаем людей. Вот основная миссия нашего центра".

На базе ФЦН располагаются пять специализированных отделений: отделение детской нейрохирургии, цереброваскулярной нейрохирургии, отделение вертебрологии, нейроонкологии и отделение функциональной нейрохирургии, а также отделение анестезиологии-реанимации и семь операционных блоков. По оснащенности и высокому уровню проведенных врачами операций ФЦН стоит в ряду с ведущими клиниками мира, отмечают в пресс-службе центра.