В Тюмени назвали Человека года - 2018

Тюмень - лучший город земли с большим экономическим потенциалом, и живут в нем позитивные, активные, очень целеустремленные и ответственные люди. Эта мысль отражалась во многих речах, звучавших со сцены ДК "Нефтяник" 18 апреля на церемонии вручения Премии tmn "Человек года-2018".

В этом году Премия вручалась в седьмой раз по 16 номинациям, претендентами на победу стали 45 персон и 35 тюменских компаний и проектов минувшего года.

В главной номинации - "Человек года" - победителем признан экс-губернатор Тюменской области, а ныне министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев, под руководством которого регион достиг значительных успехов в развитии. Награду получила супруга чиновника Лариса Якушева.

"Мне очень приятно находиться здесь, видеть, сколько у нас замечательных людей трудится, живет. Испытываю гордость за супруга, за то, что его деятельность признана нашими жителями, оценена высоко. Премия - часть этой оценки, знак народного и общественного признания того, что делал человек на посту многие годы. Думаю, что Владимиру Владимировичу было бы приятно здесь оказаться, получить премию лично и увидеть своих коллег", - отметила в беседе с журналистами Лариса Якушева.

Валерий Гут, основатель журнала Tmn: Человек года – это человек, которые по мнению большинства людей таковым имеет право являться. Здесь важно сочетание качеств. Не только деловых, общественных, например, когда он много выступает и про него много пишут. Это человек, в которого хочется верить, который очень многое сделал по масштабам в том числе.

Предпринимателем года признан Александр Гайдуков - генеральный директор группы компаний "Страна".

Менеджером года назван Евгений Заболотный - председатель Тюменской городской думы, заместитель губернатора Тюменской области до 2018 года.

Женщиной года стала Оксана Величко - гендиректор компании "ПРОДО Тюменский бройлер", депутат гордумы, за успешное управление крупным производством.

В номинации "Назначение года" лидировал Руслан Кухарук - глава города Тюмени.

Бизнес-лобби названа Лариса Невидайло - уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Лучшим менеджером в благотворительности стала Юлия Грошева - президент фонда развития искусства и культуры "Сотвори из жизни шедевр".

Банкиром года признан Дмитрий Горицкий, экс-президент Запсибкомбанка, за достижение высоких показателей в работе банка с 2001 по 2018 год.

В номинации "Молодой руководитель" победу праздновала Ольга Романец - гендиректор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области.

Компанией года стал "Мостострой-11". Почетного звания он удостоен за участие в строительстве Крымского моста и главных транспортных развязок Тюмени.

Главным инвестпроектом года признано "ЛетоЛето" - крупнейший в России крытый аквапарк.

Отелем года стал DoubeleTree by Hilton Tyumen как отель с высочайшим уровнем сервиса и обслуживания. За три года существования в Тюмени он стал лучшим среди 173 отелей DoubeleTree by Hilton по всему миру.

В номинации "Многолетнее доверие" победила Тюменская домостроительная компания (ТДСК). Такое признание компания заслужила стабильным лидерством в жилищном строительстве и доверием покупателей. в 2018 году компания признана лидером региона по вводу жилых квадратов.

Формэйшн "Вера" названа проектом-брендом Тюмени. По количеству наград этот танцевальный коллектив самый титулованный в России. За двадцать лет ансамболь шесть раз становился чемпионом мира, пять - Европы и двадцать раз признавался лучшим в России. В 2018-м "тюменские танцоры выиграли чемпионат Европы и чемпионат мира.

Городским проектом года признан Visit Tyumen за формирование имиджа Тюменской области на федеральном уровне и развитие внутреннего туризма.

Получая диплом победителя, директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев отметил, что этот успех - заслуга многих, сидящих в зале:

Слава богу, что все получается, и спасибо тем, кто участвует в проекте. Но главная задача - объединить нас всех. Наша задача - показывать свой регион, каждого, кто приезжает, погружать в нашу историю, атмосферу гостеприимства, делиться всем, что у нас есть. Коллеги нас уже называют регионом-сюрпризом.Оказывается, лететь к нам не 6-4-6 часов, а всего лишь два, оказывается, что у нас очень теплая Сибирь, что у нас очень открытые и радушные люди живут, что у нас комфортно, что мы в Сибири не в ссылке, а по своей воле. Наши гости уезжают из Тюмени в небывалом восторге и потом месяцами рассказывают другим, где они были и что видели.

"За два года существования Агентства по туризму и продвижению Тюменской области сделано очень много. Мы вошли в федеральные проекты. В частности, сделали "Императорский маршрут, который объединил несколько регионов. В прошлом году мы заняли седьмое место в стране по наращиванию турпотока. За три года мы приросли на 30 процентов и теперь 2 миллиона 400 тысяч человек посещают нашу область в год", - рассказал Пантелеев.

Премия tmn "Человек года-2018" как нельзя лучше отвечает идее Visit Tyumen, отметил Пантелеев и сообщил, что она может стать площадкой для донесения до большего количества людей целей и задач, которые стоят перед масштабным туристическим проектом.

Отметим, редакция делового журнала tmn проводит Премию с 2012 года. "Мы были первой организацией Тюменской области, которая официально зарегистрировала свою деятельность только ради этого, даже журнал мы зарегистрировали как "Тюмень: журнал о лучшем городе земли, - вспоминает генеральный директор издания Валерий Гут. - Тюмень сама по себе не может стать каким-то хорошим городом. Его могут таким сделать люди. Мы понимали, что должны искать людей, которые больше других делают что-то для города и как можно больше о них рассказывать. Мы делали это в каждом выпуске, но понимали – людей очень много и, наверное, должна быть конкуренция между ними за право гордиться своими достижениями. Поэтому возникла Премия".

В течение года организаторы мониторят общественное мнение, отслеживают выступления и публикации, а по итогам приглашают поучаствовать в Премии 50- 80 номинантов. Победителей определяют эксперты, примерно 50-100 человек - из власти, общественных организаций, деловых сообществ, в том числе лидером мнений, блогеров, СМИ. В следующем году, возможно, к голосованию смогут подключиться и обычные граждане. Предложение прозвучало на церемонии награждения победителей. "Нам уже пообещали помочь в этом вопросе и сделать цифровой модуль для городского голосования. Думаю, что в следующем году мы обязательно попробуем это сделать", - заверил журналистов Валерий Гут.