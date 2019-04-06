Тюменский центр коррекции аутизма запустит обучающий курс на средства гранта

Тюменский центр коррекции аутизма "Новые горизонты" запустит проект "Вместе мы сможем!", направленный на проведение индивидуальных занятий по обучению детей с заболеваниями аутистического спектра навыкам самообслуживания.

Как сообщили в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области, на реализацию проекта будут направлены средства гранта, выигранного в конкурсе, организованном администрацией Тюмени. Участие в курсах примут 28 детей.

"Мы в первый раз подаем заявку на получение муниципального гранта и очень приятно, что наш проект оценили и поддержали, - говорит Наталия Ситова, учредитель Центра "Новые горизонты", - Уверена, что за 3 месяца одного их двух курсов индивидуальных занятий для каждого участника, мы достигнем определенных результатов и дети станут более самостоятельными!".

Запланированы также и занятия для родителей, воспитывающих таких детей и работающих с ними специалистов. Формат обучения - вебинары.

"Мы выбрали вебинары, - уточняет Наталия Ситова, - так как у родителей "особенных" детей не всегда есть возможность посетить очное занятие. А слушать вебинар можно и со смартфона или компьютера в любом удобном месте, даже находясь за пределами Тюмени. Мы планируем охватить вебинарами не менее 200 родителей, воспитывающих детей с аутизмом, а также педагогов, работающих с этими детьми".

Информация о тематике предстоящих вебинаров и датах проведения будет размещена в группе ВК центра и на сайте центра.