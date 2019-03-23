Участники проекта "Шанс" в Ялуторовске станут мимами

Фото со страницы Ксении Ведьмедевой в социальных сетях

Творческое направление проекта наставничества "шанс" в Ялуторовске будет реализовано в формате театра мимов. Куратор проекта Ксения Ведьмедева представила инициативу на конкурсе "ЦЕХ", где выиграла 100 тысяч рублей, чтобы воплотить идею в жизнь.

Помимо участия в театральных постановках и спектаклях под открытым небом, подростки и наставники посетят мастер-классы и тренинги, где раскроют свои творческие способности, научатся принимать себя с разных сторон, общаться с людьми, создавать своими руками подарки, дарить праздник, быть нужным и принятым обществом.

Театр мимов "7-Я" начнётся 30 апреля. В проекте будут участвовать пары "ребенок-наставник". По завершении театра ребята станут участниками театральной студии, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

Напомним, что социальный проект "Шанс" появился в Ялуторовске в прошлом году. В первой волне участвовали 20 пар "наставник-ребенок", за восемь месяцев они посетили 63 мероприятия. В 2019 году проект выиграв в конкурсе #ТВОРИТЬДОБРОПРОСТО и получил поддержку в размере 50000 рублей.