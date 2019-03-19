В тюменском музее пройдет лекция-концерт "Старое доброе кино"

Третья лекция "Старое доброе кино" из цикла "Музыкальные шедевры кино", подготовленная в сотрудничестве с Тюменским государственным институтом культуры, состоится 21 марта в Музейном комплексе имени Словцова. Начало в 16:00.

Лектор-киновед Наталья Соколова познакомит аудиторию с работами известных композиторов: Георгием Свиридовым, Дмитрием Шостаковичем и Арамом Хачатуряном. В программе музыкального лектория – знаменитые вальсы и романсы, написанные к известным советским кинофильмам: "Метель" (1964), "Овод" (1955), "Маскарад" (1941).

Киномузыка прозвучит в исполнении фортепианного дуэта – Ольги Аскаровой и Светланы Грауберг.

Напомним, лекции-концерты в Музейном комплексе имени Словцова проходят в первый и третий четверг месяца. Вход на мероприятия свободный.