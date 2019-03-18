Школьники узнали, где искать информацию о своих фронтовиках

Фото - Тюменский областной поисковый центр

Специалисты Тюменского областного поискового центра провели цикл интегрированных уроков "Память, хранимая тобой!" для семиклассников школы №48. Школьники узнали, как через электронные базы данных найти информацию о родственниках – участниках Великой Отечественной войны.

Главная цель проекта - повышение интереса школьников к изучению истории Великой Отечественной войны и истории своей семьи.

Цикл интегрированных уроков "Память, хранимая тобой!" состоит из восьми тематических занятий по истории и информатике. На уроках дети знакомятся с историей Великой Отечественной войны, деятельностью поисковых отрядов, узнают информацию о воевавших родственниках, учатся работать с базами данных Министерства обороны РФ.

Собранный на уроках материал станет основой для исследовательских работ, в том числе для участия в конференциях и конкурсах, ста нет частью семейной истории.

Впервые проект был презентован весной 2018 года на Слете руководителей и актива региональных отделений "Поискового движения России" Уральского федерального округа, а также на совещании заместителей директоров по воспитательной работе общеобразовательных учреждений города Тюмени. После анализа первого опыта работы с детьми, интегрированные уроки будут проведены в других школах Тюменской области, командиры поисковых отрядов региона организуют работу в 7-11 классах, сообщили в Тюменском областном поисковом центре.