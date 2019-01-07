Для пожилых и тяжело больных тюменцев создают комфортные условия на дому

Более 7 тысяч тюменцев ежегодно охвачены заботой социальных работников и стационарозамещающими технологиями, цель которых - как можно дольше оставить пожилого, больного человека в привычных домашних условиях.

Как рассказали в департаменте социального развития Тюменской области, вместе с родственниками и врачами оценивается состояние здоровья подопечных, возможности самообслуживания и определяются наиболее приемлемая форма соцобслуживания, конечно, с учетом желания самого человека. В дом-интернат направляются в основном одинокие тяжелобольные люди, нуждающиеся в круглосуточном уходе и медицинской помощи.

Особое внимание уделяется вопросам социализации людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2018 году в рамках проекта по формированию навыков самостоятельной жизни для молодых инвалидов с ментальными расстройствами прошли обучение самостоятельной жизни более 70 человек, проживающих в домах-интернатах. После успешного обучения 13 человек стали жить самостоятельно в арендуемом жилье либо вместе с родственниками и получают помощь по технологии "сопровождаемое проживание".

В целях оказания помощи родственникам пожилых людей в Тюменской области развивается технология "Дедсад", в рамках которой на базе Областного геронтологического центра открылось отделение социализации пожилых людей с деменцией. В нем созданы комфортные, безопасные условия для пребывания пожилых людей с возрастными когнитивными нарушениями, обеспечен их досуг и обслуживание. В следующем году эта технология будет распространена на муниципальные районы региона.