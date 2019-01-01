Тюменский проект "Шанс" открыл франшизу

19:26 01 января 2019
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Фото с личной страницы руководителя проекта Любови Бровко

Тюменский социальный проект "Шанс" в 2019 году запустит онлайн платформу, на котором будут собраны методические пособия собственной системы наставничества, буклеты, презентации.

Авторский сборник, разработанный тюменской командой, можно будет скачать и использовать в работе с подростками. Также на платформе появятся социальные продукты, созданные тюменскими медианаставниками — видеоролики, фотоистории, плакаты, документальные и короткометражные фильмы.

Все желающие познакомятся с социальным проектом "Шанс", направлениями, командой организаторов и кураторов. Узнают о достижениях последних трех лет и событиях, которые посещали участники. Смогут подать заявку на участие в качестве подопечного или наставника. Кроме того, на платформе будет размещена карта регионов, которые присоединились к "Шансу" и реализуют проект, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

Напомним, что социальный проект "Шанс" проходит в столице Западной Сибири в третий раз. В 2018 году тюменская команда курировала реализацию в Ялуторовске. В течение 8 месяцев своего наставника обрели 100 подростков. Участники посетили 86 мероприятий в Тюмени и 63 в Ялуторовске.

Теги: социальные проекты
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