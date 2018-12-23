Проект "Ноль плюс" обещает удивить жителей Тобольска

Фото группы "Международный кинофестиваль Ноль Плюс" "ВКонтакте"

Съемки профессионального короткометражного игрового фильма "Тобольск, I loveU" планируют провести в 2019 года организаторы международного кинофестиваля детского и семейного кино "Ноль Плюс". И это лишь одна из идей, которую собираются воплотить в Тобольске.

Как рассказал "Вслух.ру" исполнительный продюсер кино школы "Ноль Плюс" Александр Школенко, в планах организаторов также уроки, игры о кино в каждом образовательном учреждении Тобольска и школа игрового кино и анимации.

В прошлые два года команда выиграла гранты СИБУРа и дважды провела киноуроки во всех школах Тобольска, каждый раз с новым репертуаром фильмов, организовала две летние киносмены для 40 детей, сняла два игровых фильма и два сборника анимационных этюдов. И провела первый в России онлайн-мастер-класс от мультипликаторов киностудии Союзмультфильм для тобольских школьников.

Напомним, международный кинофестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс" был организован в Тюмени в 2013 году и ежегодно проходит вобластной столице. На кинофестиваль заявляются молодые студии со всего мира.

Фестиваль организуют Фонд развития творчества "Жизнь и Дело", межрегиональная общественная организация "Федерация современного искусства" при поддержке правительства Тюменской области и Общественной палаты Тюменской области.

В течение последних лет деятельность команды не ограничивается кинофестивалем, ребята организуют образовательные проекты на основе кино и анимации.