На сцене колледжа искусств состоится "Зимний разгуляй"

Яркое представление ждет тюменцев 23 декабря в 17 часов. Ансамбль "Росстань" представит обрядовое действо, посвященное зимним святкам, на сцене колледжа искусств, сообщили в пресс-службе центра культуры и творчества "Тюмень".

Зрители увидят ряженых, посмотрят на вечёрки, где в главной роли будет руководитель ансамбля Лилия Демина. В программе целое обрядовое действо, которое представит зимние святки во всей красе. Примут участие в представлении и ансамбли "Яромилъ" и "Радовесъ".

Кроме того, гостей ждут зажигательные песни и пляски. Перед концертом для всех желающих будет работать предновогодняя ярмарка от приглашенных мастеров. На ней можно будет приобрести изделия ручной работы.

Получить пригласительный билет на мероприятие можно по телефону 64-00-59 и в Тюменском государственном институте культуры (ул. Республики, 2).