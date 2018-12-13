Тюменцам предлагают оценить доработанную концепцию благоустройства Заречного парка

Изображение: группа "Тюмень — наш дом" / vk.com

Повторно обсудить концепцию благоустройства парка в 1-м Заречном микрорайоне жителей Тюмени приглашают завтра, 14 декабря. Встреча с представителями городской администрации пройдет в 18 часов в актовом зале школы №43 (ул. Щербакова, 94).

"На предыдущей встрече от жителей поступили замечания и пожелания, которые разработчики учли при доработке", — сообщает управа Центрального административного округа.

Напомним, первое обсуждение плана благоустройства Заречного парка с тюменцами прошло в октябре этого года. Отмечалось, что работы на этой территории пройдут в два этапа. На первом парк обезопасят от весеннего подтопления дамбой, а после ввода ее в эксплуатацию приступят непосредственно к благоустройство.

Согласно предложенной концепции, парк будет поделен на зоны для разных видов досуга с сохранением расположения существующих аллей. Здесь обустроят спортивные площадки с тренажерами, появятся памп-трек, беговая дорожка, новые игровые площадки для детей, зона отдыха для взрослых, центральная площадь с фонтаном, водопады и водные интерактивы для детей, кафе, пункт проката и санузлы. Изменения коснутся не только внутреннего наполнения парка — в перспективе пешеходными и велосипедными дорожками парк свяжут с историческим центром города по левому берегу Туры.